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ميركل: لم يرقني الجدل الذي أثارته صورة أوزيل مع أردوغان!

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ميركل: لم يرقني الجدل الذي أثارته صورة أوزيل مع أردوغان!
Reuters
مسعود أوزيل
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن طريقة الجدل في قضية اعتزال مسعود أوزيل اللعب دوليا مع منتخب بلادها "لم ترق" لها.

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وأشارت ميركل، أمس الأحد، في تصريحات للقناة الأولى الألمانية "ARD" إلى صورة التقطها أوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل اعتزاله، والتي أثارت جدلا كبيرا لدى أوساط ألمانية، وتعرض لاعب المنتخب الألماني من جرائها لهجمات عنصرية.

وأضافت: "قد تكون هناك آراء مختلفة حول ما إذا كانت الصورة صائبة أم خاطئة. لكن طريقة الجدل التي تلت ذلك لم ترق لي جزئيا".

وأوضحت أنه: "إذا ما كان أحد المهاجرين يقول أنا لا أعامل بشكل جيد في هذا المجتمع، سواء كان هذا أوزيل أو غيره، فمن الضروري على الأقل أن نأخذ الأمر على محمل الجد".

أوزيل مع أردوغان

وفي 22 يوليو الماضي، أعلن مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم، و"البروباغندا اليمينية المتطرفة" في الإعلام الألماني ضده، فضلا عن معاملته بـ"شكل عنصري"، بعد ظهوره في صورة مع أردوغان، في مايو الماضي.

يذكر أن مسعود أوزيل (ألماني من أصل تركي) توج مع المنتخب الألماني بطلا لكأس العالم عام 2014 في البرازيل.

المصدر: الأناضول

// 26.06.2018 по тикету 15478

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