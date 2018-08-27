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الكشف عن هوية منفذ هجوم فلوريدا ودوافعه لا تزال مجهولة

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الكشف عن هوية منفذ هجوم فلوريدا ودوافعه لا تزال مجهولة
Reuters Joey Roulette
مدينة جاكسونفيل، الولايات المتحدة
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أعلن مايك ويليامز، رئيس شرطة مدينة جاكسونفيل الأمريكية، أن من أطلق النار أثناء مسابقة الألعاب الإلكترونية في المدينة أمس الأحد هو المشارك في المسابقة دافيد كاتس (24 عاما).

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ودقق قائد الشرطة أن كاتس قتل شخصين اثنين وأصاب 11 آخرين ثم انتحر.

وأضاف أنه تم في مكان الحادث العثور على 3 جثث، واحدة منها تعود لكاتس، كما تم نقل 9 مصابين إلى المستشفى، فيما وصل مصابان إلى المستشفى بنفسيهما.

ووقع حادث إطلاق النار أمس الأحد أثناء مسابقة الألعاب الإلكترونية التي جرت في المركز الترفيهي "Jacksonville Landing" بمدينة جاكسونفيل الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق بمقتل 4 أشخاص في الحادث.

المصدر: نوفوستي

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