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ميركل ترفض اقتراحا أوروبيا بشأن الحفاظ على البيئة!

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ميركل ترفض اقتراحا أوروبيا بشأن الحفاظ على البيئة!
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اقتراحا طرحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بوضع أهداف جديدة أكثر صرامة بشأن مستويات خفض انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة.

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وقالت ميركل أمس الأحد إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي التركيز على الوفاء بالأهداف التي حددتها هذه الدول بنفسها.

وأضافت لمحطة "ARD" التلفزيونية: "لست سعيدة بشكل خاص بهذه المقترحات الجديدة.. أعتقد أنه يجب علينا أولا الالتزام بالأهداف التي حددناها بأنفسنا من قبل".

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للتغير المناخي ميغيل أرياس كانيتى، قد قال الشهر الماضي إنه يفكر في زيادة بنسبة ما بين 40 و45 في المئة في حجم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المضرة للبيئة، والتي يجب على دول الاتحاد الأوروبي تحقيقها بحلول عام 2030، ردا على أدلة تشير إلى تسارع وتيرة التغير المناخي.

المصدر: رويترز

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