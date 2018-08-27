دعوى قضائية إيرانية لرفع العقوبات الأمريكية

تنظر محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين في دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران.

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وتنص هذه الدعوى على أن العقوبات الأمريكية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين عام 1955.

ولم يصدر رد علني حتى الآن من واشنطن التي سترد رسميا بحجج شفهية يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يدفع محامو الولايات المتحدة بضرورة ألا يكون لمحكمة العدل الدولية سلطة قضائية في هذا النزاع، وبأن معاهدة الصداقة لم تعد سارية، وبأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لا تمثل خرقا بأي حال.

وستستمر الجلسات الشفهية، التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت خلال 4 أيام، على أن يتم اتخاذ قرار في غضون شهر.

وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، باعتبار أنه يتضمن عيوبا، وأعلن بعد ذلك خططا من جانب واحد لإعادة فرض العقوبات على إيران.

المصدر: رويترز