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مقتل 4 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية ومصرع أحد المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم

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مقتل 4 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية ومصرع أحد المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم
Reuters / Joe Skipper
مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية ومصرع أحد المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم
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قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار عشوائي بولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم الأحد.

وقالت قناة "نيوز 4 جاكس" المحلية، نقلا عن مصادر إن ما لا يقل عن أربعة قتلوا في حادثة إطلاق النار في مركز "جاكسونفيل لاندينغ" للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشر رئيس شرطة جاكسونفيل تغريدة عبر تويتر قال "إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينغ.. إبقوا بعيدا عن المنطقة فهي ليست آمنة الآن".

وأضاف رئيس الشرطة أن مشتبها به قتل في حادث إطلاق نار، مشيرا إلى أنه من غير المعروف إن كان هناك مشتبه به ثان بالمنطقة.

وأكد أن عملية البحث متواصلة.

وأفادت بأن مسلحا أطلق النار في مركز ترفيهي في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يسمع صوت إطلاق النار في المكان.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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عاجل.. 4 قتلى و11 جريحا على الأقل في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية