مقتل 4 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية ومصرع أحد المشتبه بهم بتنفيذ الهجوم

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار عشوائي بولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم الأحد.

وقالت قناة "نيوز 4 جاكس" المحلية، نقلا عن مصادر إن ما لا يقل عن أربعة قتلوا في حادثة إطلاق النار في مركز "جاكسونفيل لاندينغ" للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية.

#BREAKING: Initial reports of at least 4 dead, 10 victims in shooting at a Madden Tournament in Jacksonville, FL. -@WJXTvic — Breaking News & WX (@BreakingStudio) 26 августа 2018 г.

ونشر رئيس شرطة جاكسونفيل تغريدة عبر تويتر قال "إطلاق نار عشوائي في جاكسونفيل لاندينغ.. إبقوا بعيدا عن المنطقة فهي ليست آمنة الآن".

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.

وأضاف رئيس الشرطة أن مشتبها به قتل في حادث إطلاق نار، مشيرا إلى أنه من غير المعروف إن كان هناك مشتبه به ثان بالمنطقة.

وأكد أن عملية البحث متواصلة.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.

وأفادت بأن مسلحا أطلق النار في مركز ترفيهي في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة.

PHOTOS FROM THE SCENE: JSO reports a mass shooting at the Jacksonville Landing; multiple fatalities https://t.co/Sua4CkPCFypic.twitter.com/9uffTt4oGn — First Coast News (@FCN2go) 26 августа 2018 г.

وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يسمع صوت إطلاق النار في المكان.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية