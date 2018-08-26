بلجيكا.. احتجاز مشتبه به بمقتل شرطي قرب مضمار سباق السيارات

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية يوم الأحد، أنه تم احتجاز مشتبه به بعد مقتل رجل شرطة الليلة الماضية في بلدة سبا البلجيكية، بالقرب من موقع إقامة سباق الجائزة الكبرى البلجيكي للسيارات.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية بأن رجل الشرطة قتل خلال عملية تفتيش وكان في السيارة التي تم منها إطلاق النار ، ثلاثة أشخاص، وتبحث الشرطة حاليا عن المشتبه بهم.

وقالت وكالة "في أر تي" إن رجال الشرطة استجابوا لنداء استغاثة من وسط مدينة سبا له علاقة بالحادث، وأكدت وكالة الأنباء البلجيكية لاحقا الواقعة، نقلا عن وزارة الداخلية.

A blue heart stopped beating caused by an insane person. No words only great defeat. Our deepest condolences for family, friends and colleagues from the Belgium policeofficer shot dead in Spa — EuropeanPoliceUnion (@EPUPoliceUnion) 26 августа 2018 г.

وكتب وزير الداخلية يان يامبون تغريدة قال فيها: "دراما في سبا، قلبي مع أقارب رجل الشرطة.. دعمي لجميع زملائه بالشرطة المحلية".

ويشار إلى أن رجل الشرطة (38 عاما) يعد أول رجل شرطة يلقى حتفه في بلجيكا أثناء تأدية عمله منذ مايو الماضي، عندما قتل متشدد اثنين من رجال الشرطة في مدينة لييغ.

ومن المقرر أن يزور الملك فيليب ووزير الداخلية يامبون موقع الهجوم في وقت لاحق اليوم، علما أن سباق الجائزة الكبرى البلجيكي للسيارات في فرانكورشان، يُجرى على بعد عشر كيلومترات جنوب شرقي سبا.

المصدر: د ب أ