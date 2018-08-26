 
مباشر
عاجل
رئيس شرطة جاكسونفيل: مقتل مشتبه به في حادث إطلاق نار

بلجيكا.. احتجاز مشتبه به بمقتل شرطي قرب مضمار سباق السيارات

أخبار العالم

بلجيكا.. احتجاز مشتبه به بمقتل شرطي قرب مضمار سباق السيارات
Reuters / Yves Herman
بلجيكا.. احتجاز مشتبه به بعد مقتل شرطي بالقرب من مضمار لسباق السيارات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kp8b

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية يوم الأحد، أنه تم احتجاز مشتبه به بعد مقتل رجل شرطة الليلة الماضية في بلدة سبا البلجيكية، بالقرب من موقع إقامة سباق الجائزة الكبرى البلجيكي للسيارات.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية بأن رجل الشرطة قتل خلال عملية تفتيش وكان في السيارة التي تم منها إطلاق النار ، ثلاثة أشخاص، وتبحث الشرطة حاليا عن المشتبه بهم.

وقالت وكالة "في أر تي" إن رجال الشرطة استجابوا لنداء استغاثة من وسط مدينة سبا له علاقة بالحادث، وأكدت وكالة الأنباء البلجيكية لاحقا الواقعة، نقلا عن وزارة الداخلية.

وكتب وزير الداخلية يان يامبون تغريدة قال فيها: "دراما في سبا، قلبي مع أقارب رجل الشرطة.. دعمي لجميع زملائه بالشرطة المحلية".

ويشار إلى أن رجل الشرطة (38 عاما) يعد أول رجل شرطة يلقى حتفه في بلجيكا أثناء تأدية عمله منذ مايو الماضي، عندما قتل متشدد اثنين من رجال الشرطة في مدينة لييغ.

ومن المقرر أن يزور الملك فيليب ووزير الداخلية يامبون موقع الهجوم في وقت لاحق اليوم، علما أن سباق الجائزة الكبرى البلجيكي للسيارات في فرانكورشان، يُجرى على بعد عشر كيلومترات جنوب شرقي سبا.

المصدر: د ب أ

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عاجل.. 4 قتلى و11 جريحا على الأقل في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية