أردوغان يتعهد بتحقيق الأمن والسلام في سوريا والعراق

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بتحقيق السلام والأمن في العراق ومناطق سورية خارج السيطرة التركية، مضيفا أنه سيتم القضاء على "المنظمات الإرهابية" في المنطقة.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أمام حشد من المواطنين، بعد زيارته للمقرة السلجوقية في ولاية بتليس، جنوب شرقي البلاد: "لن يتمكنوا من تقسيمنا وتفتيتنا ما دمنا يدا واحدة، وبإذن الله سنواصل السير بشكل مختلف لبلوغ أهدافنا لأعوام 2023 و2053 و2071".

وتحدث الرئيس التركي في إطار مشاركته بفعالية إحياء معركة "ملاذكرد" (26 أغسطس 1071)، التي فتحت أمام الأتراك السلاجقة طريق الانتشار في آسيا الصغرى (الأناضول أو تركيا الحالية).

وأضاف أردوغان في كلمته أن الهجمات الأخيرة ضد تركيا مشابهة لمحاولات سابقة لغزو الأناضول، محذرا من أن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى انهيار المناطق المجاورة.

وقال "لا تنسوا أن الأناضول سد منيع، وإذا انهار هذا السد، لن يكون هناك شرق أوسط أو إفريقيا أو آسيا الوسطى أو البلقان أو القوقاز".

المصدر: وكالات