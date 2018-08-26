زعيم اليمين الفرنسي: الهجرة الكثيفة خطر على الحضارة الأوروبية

اعتبر زعيم اليمين الفرنسي لوران فوكييه، يوم الأحد، أن الهجرة الكثيفة خطر ثقافي على الحضارة الأوروبية، وأن الفرنسيين يرفضون أن يصبحوا أجانب في بلدهم.

وقال زعيم "حزب الجمهوريين" أمام نحو 1500 من أنصار حزبه في منطقة هوت لوار في الوسط الشرقي الفرنسي، "كيف يمكن ألا يفهم البعض أننا وصلنا إلى أقصى قدراتنا في مجال الاندماج، وأن هذه الهجرة الكثيفة باتت اليوم خطرا ثقافيا على حضارتنا الأوروبية؟".

إقرأ المزيد

وتابع زعيم اليمين وسط تصفيق حاد قائلا إن الفرنسيين يرفضون أن يصبحوا أجانب داخل بلدهم".

وصرح فوكييه "علينا ألا نسمح بعد اليوم بدخول هذه البواخر الإنسانية إلى المرافىء الأوروبية".

وكان حزب الجمهوريين اليميني مني بهزيمة كبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2017، ويسعى اليوم لجعل مسألة الهجرة في قلب حملته استعدادا للانتخابات الأوروبية المقررة في مايو المقبل.

ومع استئناف النشاط السياسي في فرنسا إثر انتهاء العطلة الصيفية، شنت أحزاب عدة حملات على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكان زعيم اليسار الراديكالي ورئيس حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون دعا الفرنسيين إلى "توجيه صفعة ديمقراطية" إلى ماكرون بمناسبة الانتخابات الأوروبية، في ربيع العام المقبل.

المصدر: أ ف ب