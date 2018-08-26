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البابا فرنسيس يطلب "الصفح" من ضحايا الاعتداءات الجنسية في إيرلندا

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البابا فرنسيس يطلب
Reuters / Dylan Martinez
البابا فرنسيس يطلب "الصفح" من ضحايا الاعتداءات الجنسية في إيرلندا
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طلب البابا فرنسيس، اليوم الأحد، "المغفرة من الرب" عن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها كهنة كاثوليك في إيرلندا.

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وفي اليوم الثاني من زيارته لهذا البلد، قال البابا خلال زيارة إلى كنيسة نوك، 180 كلم عن دبلن: "أطلب المغفرة من الرب عن هذه الخطايا، عن الفضيحة والخيانة التي شعر بها الكثير من الأشخاص في بيت الله".

ويختتم الحبر الأعظم الأحد زيارته القصيرة إلى إيرلندا التي هيمن عليها ملف الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها كهنة في الكنيسة الكاثوليكية بحق أطفال.

وبعد زيارته لكنيسة نوك، سيترأس قداس الختام، اللقاء العالمي للعائلات، الحدث الذي ينظم كل 3 سنوات وشارك فيه من قبل في فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

ويتوقع أن يحضر نصف مليون مؤمن القداس في حديقة فينيكس في دبلن.

المصدر: أ ف ب

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