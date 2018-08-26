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مقتل 8 أشخاص معظمهم أطفال جراء حريق بمبنى سكني في شيكاغو

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مقتل 8 أشخاص معظمهم أطفال جراء حريق بمبنى سكني في شيكاغو
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حريق في مبنى سكني في مدينة شيكاغو الأمريكية
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لقي 8 أشخاص، بينهم 6 أطفال، مصرعهم جراء حريق اندلع بأحد المباني السكنية في مدينة شيكاغو الأمريكية، اليوم الأحد، حسبما أوردت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، نقلا عن مصلحة المطافئ.

وأوضحت القناة أن الحريق شب عند الساعة الرابعة صباح الأحد في إحدى شقق المبنى المكون من ثلاثة طوابق في غرب المدينة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشقة لم تكن مزودة بأجهزة إنذار الحريق.

وذكرت "فوكس نيوز" أن شخصين آخرين تضررا من الحريق، وتم نقلهما إلى المستشفى، دون أن تكشف عن حالتهما، كما نُقل إلى المستشفى أيضا أحد رجال الإطفاء ووصفت حالته بالمستقرة.

المصدر: نوفوستي

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