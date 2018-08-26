مقتل طيار إيراني جراء تحطم مقاتلته "F-5" جنوب غربي البلاد

قتل الطيار الإيراني المشهور، منوشهر فتاحي، اليوم الأحد، جراء تحطم مقاتلته من طراز F-5 أثناء هبوطها بقاعدة جوية في محافظة خوزستان، حسبما أفادت وكالة مهر الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة تحطمت بسبب خلل فني لدى هبوطها على مدرج مقر الصيد الرابع في مدينة دزفول، على مسافة 460 كم جنوب غربي العاصمة طهران، وأن التحقيقات جارية لكشف تفاصيل الحادث.

وقال مصدر مطلع لوكالة "إرنا" الرسمية إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخص آخر كان على متن الطائرة، ونقل إلى مستشفى المدينة.

ولم يتم بعد التوصل إلى سبب سقوط الطائرة التي قالت إرنا إنها تدريبية، وما زال خبراء قاعدة "الشهيد وحدتي" الجوية الرابعة في دزفول يدرسون السبب ، ومن المحتمل أن يكون خللا فنيا.

يُذكر أن قاعدة الشهيد وحدتي الجوية الرابعة في دزفول، تعد من أهم القواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية وتقع على بعد 5 كم غربي مدينة دزفول.

والثلاثاء الماضي، كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في طهران، عن طائرة "كوثر" الإيرانية المقاتلة الجديدة، والمزودة بمنظومة Avionic الإلكترونية للطيران.

وأوضحت وكالة "فارس" الإيرانية أن المقاتلة الجديدة تتمتع بهندسة متطورة متكاملة تمكنها من التعامل مع النيران المعادية وذلك باستخدام شبكة بيانات رقمية عسكرية مطابقة للجيل الرابع، وحسابات السلاح الباليستية.

وبعد تقديم "كوثر"، اعتبرت مصادر إسرائيلية أن المقاتلة الإيرانية الجديدة هي نفسها الأمريكية F5، فيما قال موقع The Aviationist المختص بالطيران الحربي إنها مجرد ترقية لطائرة أمريكية.

واعتبر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي أن هدف الجدال هو التقليل من قدرات إيران القتالية.

المصدر: وكالات