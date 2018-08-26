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مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في الولايات المتحدة

أخبار العالم

مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في الولايات المتحدة
Reuters Mike Blake
أرشيف
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر جراء تحطم طائرة صغيرة بالقرب من مطار مدينة سوينسبورو بولاية جورجيا الأمريكية.

ونقلت قناة "CBS" عن السلطات المحلية أن الحادث وقع أمس السبت بالتوقيت المحلي، مضيفة أن الطائرة كانت متجهة إلى مدرسة المظليين في مدينة ستيتسبورو. ويعمل في مكان الحادث الأطباء ورجال الإطفاء. وتم نقل المصاب إلى المستشفى المحلي في حاله صحية حرجة.

ويجري المجلس الوطني لأمن النقل (NTSB) تحقيقا في ملابسات الحادث. ولا يزال سبب تحطم الطائرة غامضا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

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