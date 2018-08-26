وزيرة خارجية النمسا: بوتين فاجأني بقبوله دعوتي العفوية لحضور حفل زفافي!

أعلنت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاجأها بموافقته على حضور عرسها، لأنها دعته بشكل عفوي ولم تكن تتوقع أن يتمكن من حضور هكذا مناسبة خاصة.

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وقالت الوزيرة كنايسل لمحطة الإذاعة "Ö1" الليلة الماضية، إنها دعت الرئيس بوتين لحضور حفل زفافها عندما كان في زيارة لفيينا يوم 5 يونيو الماضي، وإنها أرادت تقديم خطيبها للرئيس الروسي، ومن ثم علمت في 19 يوليو أن بوتين وافق على حضور الاحتفال بزواجها.

وزار بوتين في أوائل يونيو الماضي، النمسا ليوم واحد فقط، وكانت هذه هي أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه من جديد منصب الرئاسة الحالي يوم 7 مايو الماضي، حيث تم ربط هذا الحدث بالذكرى الـ50 لبدء إمدادات الغاز من روسيا إلى النمسا.

واعترفت كنايسل بأن موافقة بوتين على حضور الاحتفال بعرسها وحضوره الفعلي لحفل زواجها، كان مفاجأة كبيرة لها.

واعتبرت الوزيرة النمساوية، أن حفل زفافها كان جميلا، وأن النمسا تمكنت من خلاله أن تظهر للعالم كله كيف يتم الاحتفال بهذه المناسبات في البلاد، وأن تبرز المناظر الطبيعية الجميلة والخلابة في البلاد.

وكشفت الوزيرة أنه لا تربطها علاقة صداقة قوية مع الرئيس الروسي، لكنها في بعض الأحيان "تجري محادثات مثيرة للاهتمام" معه، بما في ذلك حول ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط.

وبعد حفل الزفاف، توجه بوتين إلى برلين، حيث أجرى محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

المصدر: وكالات