موسكو: مرافقة مقاتلات بريطانية لطائرات روسية خطوة خطيرة

انتقدت السفارة الروسية لدى لندن، اليوم السبت، إرسال بريطانيا مقاتلات لمرافقة طائرات حربية روسية فوق البحر الأسود، واصفا هذه الممارسة بالخطيرة.

وكانت وزارة الدفاع في المملكة أعلنت سابقا أن مقاتلات بريطانية أقلعت من قاعدة عسكرية في رومانيا، في 23 أغسطس، لمرافقة طائرة حربية روسية انطلقت من القرم.

وفي تصريح صحفي قال متحدث باسم السفارة: "وزير الدفاع (البريطاني)، غافين ويليامسون، وغيره من السياسيين البريطانيين الذين يقدمون التصرفات الروتينية للجانب الروسي للرأي العام على أنها حوادث استفزازية، يتصرفون بطريقة غير مسؤولة للغاية".

وتابع أن الحادث الأخير يمثل دليلا جليا على ضرر فكرة نشر القوات الجوية البريطانية وغيرها من قوات الناتو في رومانيا وبولندا ودول البلطيق، موضحا أن هذا الوجود العسكري لا يسهم في تعزيز أمن هذا البلد أو ذاك، إنما "تستخدمه السلطات البريطانية في نشاطاتها الاستفزازية، سواء أكانت كلامية أو عسكرية حقيقية، وهو أمر ببساطة خطير".

وأشار المتحدث إلى أن جميع خطوات القوات المسلحة الروسية في المنطقة تتفق تماما مع القانون الدولي ولا تحمل أي تهديد لبريطانيا، مضيفا: "من المنطقي نسبيا أن يرافق الأسطول الملكي سفنا حربية روسية أثناء عبورها بحر المانش، على مقربة من السواحل البريطانية مباشرة، وإن كان ذلك لا يستدعي بالضرورة الإدلاء بتصريحات علنية. لكن هل يعقل أن هناك تهديدا ما، ولو كان نظريا، على بريطانيا أو حتى على حلفائها، تمثله طائرة دوريات روسية تقوم بتحليقات قرب سواحل روسيا، على مسافة تزيد عن ألفي كيلومتر من الجزر البريطانية؟".

المصدر: نوفوستي