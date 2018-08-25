ظريف: الدعم الأوروبي ليس تعويضا عن الاتفاق النووي

ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن دعم الاتحاد الأوروبي لطهران بمبلغ 18 مليون يورو لا علاقة له بالاتفاق النووي، وإيران لا تزال تنتظر ضمانات أوروبية في علاقاتهما التجارية.

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وأشار ظريف، في تصريح أدلى به اليوم للصحفيين على هامش مؤتمر "تجاوز الأزمة وتنمية إيران" إلى أن تلك الحزمة من الدعم تخدم كلا الطرفين بمساعدتهما في تطوير الاتصالات الثنائية، والحديث عنها كتعوض عن الاتفاق النووي مجرد كلام فارغ لا قيمة له.

وأكد عميد الدبلوماسية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية لا تزال تنتظر الخطوات المقرر أن يتخذها الأوروبيون من أجل الحفاظ على مبيعات النفط وقنوات التعامل المصرفي.

وكانت الخارجية الأمريكية قد انتقدت تخصيص الاتحاد الأوروبي حزمة المساعدات المذكورة لإيران، معتبرة أن أوروبا تبعث إلى طهران برسالة خاطئة، ومحذرة من مغبة استغلال هذه الأموال لتمويل أنشطة إرهابية.

المصدر: فارس