أوسيتيا الجنوبية تدعو ميركل لزيارتها "عبر الباب" بدلا من "التلصص عليها بالمنظار"!

دعا رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لزيارة جمهوريته "عبر الباب"، وذلك بعد انتشار صور لها تشاهد فيها أراضي الجمهورية بالمنظار.

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وقال بيبيلوف في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "إن زيارة ميركل للمناطق بالقرب من الحدود مع جمهوريتنا لم تكن حدثا نادرا. من جهة فإنها أمر جيد جدا. ومعن ذلك أنهم يهتمون كثيرا بأوسيتيا الجنوبية".

وأضاف: إننا نستقبل الضيوف عندما يدخلون عبر الباب الرئيسية. وندعو السيدة أنغيلا ميركل لزيارتنا عبر باب المنزل وليس عبر باب الحديقة.

وعبر عن اعتقاده بأن المستشارة الألمانية شهدت بالمنظار تطور حدود أوسيتيا الجنوبية والظروف الجيدة التي يعمل موظفوها فيها.

وأفادت وسائل الإعلام الدولية في وقت سابق أن ميركل راقبت أثناء زيارتها إلى قرية أودزيسي الجورجية الواقعة على الحدود مع جمهورية أوسيتيا الجنوبية، بالمنظار قاعدة عسكرية روسية واقعة في هذه الجمهورية.

وشنت جورجيا في الـ8 من أغسطس عام 2008 هجوما عسكريا على جمهورية أوسيتيا الجنوبية التي كانت تابعة لها من الناحية القانونية آنذاك، ودمرت جزء من عاصمتها مدينة تسخينفال. وللدفاع عن مواطنيها في أوسيتيا الجنوبية أدخلت روسيا قواتها إلى الجمهورية وبعد 5 أيام من الأعمال الحربية طردت العسكريين الجورجيين منها. وكانت أوسيتيا الجنوبية قد أعلنت من طرف واحد استقلالها عن جورجيا.

واعترفت موسكو في الـ26 من أغسطس عام 2008 باستقلال جمهورية أوسيتيا الجنوبية. وبعد ذلك اعترفت بها نيكاراغوا وفنزويلا وناورو وفانواتو وتوفالو. وأعلنت سوريا في الـ29 من مايو الماضي اعترافها باستقلال أوسيتيا الجنوبية أيضا.

المصدر: نوفوستي