روحاني يدعو الشعب الإيراني إلى الوحدة لمواجهة الأزمة

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الشعب الإيراني إلى الوحدة لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد.

وقال روحاني، اليوم السبت: "تعيش البلاد هذه الأيام ظروفا صعبة في ظل مواجهة مؤامرات الأعداء".

وأضاف: "الشعب الإيراني سيتجاوز المشاكل الحالية، وسنحبط مؤامرات الأعداء مثلما أحبطنا مؤامرات اللوبي الصهيوني في الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ، ومؤامرات واشنطن في مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأثبتنا كذب ادعاءاتهم أمام الرأي العام العالمي".

المصدر: RT