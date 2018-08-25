// 26.06.2018 по тикету 15478
مقتل 3 أشخاص بهجوم انتحاري في جلال آباد الأفغانية
Reuters
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قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 8 آخرون بجروح في هجوم انتحاري وقع اليوم السبت قرب مكتب اللجنة الانتخابية الأفغانية في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أفغاني أن الانفجار وقع في صفوف المتظاهرين المحتشدين أمام المكتب لدعم مرشحهم البرلماني الذي رفضت اللجنة الانتخابية تسجيله للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بسبب صلته المفترضة بجماعات مسلحة.
المصدر: رويترز
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