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"Su-57" تقترب من الجيل السادس

أخبار العالم

Sputnik Alexey Filippov
مقاتلة "سو-57" الروسية
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أعلن مصدر في صناعة الطائرات العسكرية الروسية أن المقاتلة الروسية من طراز "Su-57" ستزود بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيجعلها قريبة من الطائرات المسيرة ذاتيا من الجيل السادس.

وقال المصدر: "نشير بشكل منفصل إلى منظومة الإدارة الشاملة ومعدات الرؤية والبصر التي ستعمل في هذه الطائرة بشكل أوتوماتيكي أثناء استخدامها الحربي".

وأضاف أن المقاتلة "Su-57" ستزود أيضا بمجموعة من أدوات الدفاع الجديدة، وستضم أنظمة عمل وترددات جديدة.

وقامت مقاتلة "Su-57" بأول تحليق لها عام 2010. ومن المتوقع أن تحصل وزارة الدفاع الروسية على أول دفعة منها مكونة من 12 طائرة من هذا الطراز في السنوات القريبة القادمة.

المصدر: Lenta.ru

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