 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: الغرب يبحث عن ذرائع جديدة لطرح مسألة تغيير السلطة في دمشق

أعضاء في مجلس الشيوخ يطالبون بمعلومات من قمة ترامب-بوتين

أخبار العالم

أعضاء في مجلس الشيوخ يطالبون بمعلومات من قمة ترامب-بوتين
Reuters Kevin Lamarque
قمة بوتين-ترامب في هلسنكي، فنلندا، 16 يوليو 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kp1z

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الإجابة عن السؤال حول نيتها تسليم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تسجيلات من قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

إقرأ المزيد
الاستخبارات الأمريكية والغربية: روسيا ضحكت في سرّها لنتائج قمة هلسنكي

ووجه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، بوب مينيديز، وجين شاهين، أمس الجمعة، رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو طالبا فيها تقديم معلومات عن قمة الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي، بما في ذلك تسجيلات المترجم.

وأوضح السيناتوران أنهما يحتاجان إلى هذه الوثائق للاطلاع على المواضيع التي ناقشها الرئيسان في قمتهما والوعود التي أعطاها ترامب لبوتين، وكذلك لتقييم صحة تصريحات الجانب الروسي بعد المحادثات.

وأثارت هذه المطالب استياء لدى قدامى الخدمة الدبلوماسية الأمريكية وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية: "لقد استلمنا الرسالة وسنجيب عليها بالشكل الضروري".

المصدر: نوفوستي

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بشكل مفاجئ.. قادة أكبر 3 تنظيمات إرهابية يظهرون من جديد!