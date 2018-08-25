واشنطن تنتقد الاتحاد الأوروبي لمنحه إيران مبلغا بسيطا قد تستخدمه "لتمويل الإرهاب"

انتقدت واشنطن بشدة الاتحاد الأوروبي لتخصيصه مبلغا بسيطا كمساعدة لإيران، واعتبرت أنه يبعث برسالة خاطئة لطهران التي قد تستخدم هذا المبلغ لتمويل عمليات إرهابية، حسب قولها.

إقرأ المزيد

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن واشنطن تعتبر القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي يوم 23 أغسطس الجاري بدفع 20.7 مليون دولار لإيران، يبعث "أشارة خاطئة في الوقت الخطأ"، مشيرا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السعي بشكل مشترك لدعم المواطنين الإيرانيين.

وزعمت واشنطن، أن هذه الأموال المخصصة لمساعدة شعب إيران، سوف تستخدم في الأنشطة الإرهابية.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن تخصيصها لحزمة مساعدات لجمهورية إيران بقيمة 18 مليون يورو، لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، حيث تخصص 8 ملايين يورو للدعم التقني لمواجهة التحديات البيئية، ومبلغ 2 مليون يورو لتقليل مخاطر المخدرات في إيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم 8 مايو 2018 انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران. وقام الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين بعقد عدة اجتماعات مشتركة مع إيران وباقي الدول الموقعة على الاتفاق والتي تعتزم الاستمرار في الالتزام بخطة العمل المشتركة والشاملة المنبثقة عنه، وتعهدت هذه الدول بتقديم دعم اقتصادي وتجاري لإيران ومتابعة النقل البحري والجوي معها، بشرط دوام التزام طهران بتنفيذ جميع واجباتها تجاه الاتفاق النووي.

المصدر: نوفوستي