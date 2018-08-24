ترامب يطالب النائب العام الأمريكي بفتح تحقيق مع كلينتون

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة للنائب العام ووزير العدل في الولايات المتحدة، جيف شيسنز، داعيا إياه إلى فتح تحقيق مع هيلاري كلينتون وعدد من المسؤولين الآخرين.

وأعاد ترامب إلى الأذهان، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الجمعة، تصريح شيسنز الذي تعهد فيه بأن "وزارة العدل لن تخضع للتأثير غير المناسب من العوامل السياسية"، وعلق الرئيس الأمريكي على هذا الوعد بالقول: "هذا ممتاز، جيف، ويريده الجميع، ولهذا السبب أنظر إلى كل هذا الفساد في الطرف الآخر، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية المحذوفة (لهيلاري كلينتون) وأكاذيب (المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس) كومي وتضارب المصالح في عمل (المدعي الخاص روبيرت) مولير".

“Department of Justice will not be improperly influenced by political considerations.” Jeff, this is GREAT, what everyone wants, so look into all of the corruption on the “other side” including deleted Emails, Comey lies & leaks, Mueller conflicts, McCabe, Strzok, Page, Ohr...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.

كما دعا ترامب شيسنز إلى فتح تحقيقات في أنشطة مؤسسة كلينتون والمراقبة غير الشرعية لحملته الانتخابية بالإضافة إلى "التآمر السري مع روسيا" للديمقراطيين.

....FISA abuse, Christopher Steele & his phony and corrupt Dossier, the Clinton Foundation, illegal surveillance of Trump Campaign, Russian collusion by Dems - and so much more. Open up the papers & documents without redaction? Come on Jeff, you can do it, the country is waiting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.

وأشار أيضا بوضوح إلى أن كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق ومنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة الماضية، تستحق حكما بالسجن عليها بسبب تصرفاتها.

وقال الرئيس الأمريكي: "الموظفة المتعاقدة السابقة في وكالة الأمن القومي ستقضي 63 شهرا في السجن بسبب ما سمي بالمعلومات السرية، يا سلام، هذا شيء بسيط مقارنة بتصرفات هيلاري كلينتون! غير عادل جدا، يا جيف! هذه معايير مزدوجة".

Ex-NSA contractor to spend 63 months in jail over “classified” information. Gee, this is “small potatoes” compared to what Hillary Clinton did! So unfair Jeff, Double Standard. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.

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وعلق ترامب بالتالي على التقارير حول إصدار حكم بسجن رييلتي لي فينير، الموظفة السابقة في شركة "Pluribus International" التي عملت مع أجهزة الأمن الأمريكية والبنتاغون، بسبب ما وصف بكشفها عن معلومات من تقرير سري لوكالة الأمن القومي.

وتأتي مطالبات ترامب بفتح التحقيقات مع الأطراف المذكورة في ظل زيادة تنبؤات بأن الرئيس الأمريكي قد يتعرض لعزلة سياسية، ويواجه مشاكل ملموسة في هذه الفترة بما فيها اعتراف محاميه السابق مايكل كوهين أمام القضاء بأن ترامب فوضه في عام 2016 بدفع مبالغ مالية من ميزانية حملته الانتخابية إلى امرأتين مقابل التزامهما الصمت حول علاقاتهما الجنسية معه.

كما ازدادت الضغوط عليه بسبب إدانة مدير حملته الانتخابية السابق، بول مانافورت، بالاحتيال، في أول محاكمة إثر التحقيق في "التدخل الروسي" المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

المصدر: تويتر + RT