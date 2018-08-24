فيديو.. جندي من حرس الشرف الأوكراني يفقد وعيه أثناء خطاب بوروشينكو

فقد جندي من حرس الشرف الأوكراني وعيه أثناء خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في العرض العسكري الذي جرى اليوم الجمعة في كييف بمناسبة يوم استقلال البلاد.

ويرى شهود عيان أن سبب الحادث يعود إلى درجة الحرارة العالية التي تجتاح العاصمة الأوكرانية.

ويذكر أن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه. ففي مارس الماضي فقد أحد حاملي العلم الأوكراني وعيه أثناء خطاب بوروشينكو بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء الحرس الوطني الأوكراني.

Жалко парня: Солдату почетного караула стало плохо во время речи Порошенко pic.twitter.com/QVfjb1uJqg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

وأصبح العرض العسكري اليوم في كييف الأكبر في تاريخ أوكرانيا الحديث، وجرى بمشاركة 4,5 ألف عسكري والطيران الحربي وذلك لأول مرة منذ 9 أعوام. وإلى جانب العسكريين الأوكرانيين شارك في العرض أيضا عسكريون من لاتفيا وإستونيا وبولندا.

المصدر: وكالات