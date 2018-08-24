 
مباشر

فيديو.. جندي من حرس الشرف الأوكراني يفقد وعيه أثناء خطاب بوروشينكو

أخبار العالم

فيديو.. جندي من حرس الشرف الأوكراني يفقد وعيه أثناء خطاب بوروشينكوكييف، أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/koy1

فقد جندي من حرس الشرف الأوكراني وعيه أثناء خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في العرض العسكري الذي جرى اليوم الجمعة في كييف بمناسبة يوم استقلال البلاد.

ويرى شهود عيان أن سبب الحادث يعود إلى درجة الحرارة العالية التي تجتاح العاصمة الأوكرانية.

ويذكر أن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه. ففي مارس الماضي فقد أحد حاملي العلم الأوكراني وعيه أثناء خطاب بوروشينكو بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء الحرس الوطني الأوكراني.

وأصبح العرض العسكري اليوم في كييف الأكبر في تاريخ أوكرانيا الحديث، وجرى بمشاركة 4,5 ألف عسكري والطيران الحربي وذلك لأول مرة منذ 9 أعوام. وإلى جانب العسكريين الأوكرانيين شارك في العرض أيضا عسكريون من لاتفيا وإستونيا وبولندا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. "عنكبوت الأرملة السوداء" الروسية قادرة على "لدغ" حاملات السفن بدقة