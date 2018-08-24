جاويش أوغلو: الحل العسكري في إدلب السورية سيؤدي إلى كارثة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الحل العسكري في إدلب السورية سيؤدي إلى كارثة إنسانية فيها.

ودعا الوزير التركي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم في موسكو، إلى "الفصل بين المدنيين والمعارضة والإرهابيين الذين يشكلون تهديدا لسوريا وتركيا والدول الأوروبية".

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كما شدد على أن "حماية مناطق خفض التوتر في إدلب مهمة من الناحية الإنسانية وعلى صعيد مواجهة الإرهاب".

واجتمع جاويش أوغلو بلافروف الذي حذر بدوره من جهود "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) للسيطرة على المنطقة، مؤكدا أنه سيعمل على تجنيب المدنيين أي مخاطر عند بدء العمل المرتبط بتطهير إدلب من الإرهابيين.

المصدر: الاناضول