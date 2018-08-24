بناء جسر في أيام السبت يشعل خلافات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل

ثارت ثائرة الأحزاب العلمانية في إسرائيل، ضد قرار وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، إلغاء أعمال بناء جسر للمشاة في تل أبيب، كان مقررا أن تتم أيام السبت الذي يعتبر يوما مقدسا لدى اليهود.

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وذكرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية السابعة، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أوعز إلى وزير المواصلات المتدين، يسرائيل كاتس، القيام بما يلزم والعمل على إيجاد حلول مناسبة، حتى لا يثير مشاكل داخل الحكومة الإسرائيلية، بين الأحزاب العلمانية والدينية ويشعل خلافات إسرائيلية داخلية.

وكان نتنياهو قد اعتبر، يوم أمس الخميس، أن إغلاق الشارع السريع أمام حركة السيارات "غير منطقي، وسيتم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار".

يشار إلى أن بلدية تل أبيب تخطط لإقامة ممر للمشاة فوق طريق سريع يربط هذه المدينة بالمدن الأخرى، وهو ما وضعها أمام 3 احتمالات، وهي تنفيذ أعمال البناء يوم السبت، حيث تكون حركة السيارات قليلة نسبيا، أو خلال ساعات الليل، أو إغلاق الشارع السريع أمام حركة السيارات حتى إقامة الجسر.

وسبق للأحزاب الدينية في إسرائيل أن عارضت تنفيذ أعمال البناء أيام السبت، واقترحت تنفيذ مثل هذه الأعمال، في ساعات الليل، ما تسبب بخلافات في داخل الحكومة الإسرائيلية.

ويعتبر السبت يوم عطلة أسبوعية في إسرائيل، تعارض الأحزاب الدينية الإسرائيلية القيام بأي أعمال خلاله، خلافا للأحزاب العلمانية التي تراعي راحة الموطنين ومتطلباتهم الحياتية قبل معتقداتهم الدينية.

المصدر: سبوتنيك