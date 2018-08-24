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"جنيف جديد" حول سوريا في أيلول

أخبار العالم

Reuters Denis Balibouse
جنيف، أرشيف
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دعا المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إيران وروسيا وتركيا للمشاركة في المحادثات حول اللجنة الدستورية السورية، التي ستجري في جنيف في الـ11 والـ12 من شهر سبتمبر القادم.

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المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا دي ميستورا يلتقي ممثلي روسيا وإيران وتركيا في 11-12 سبتمبر

ومن المتوقع أن تجري المحادثات حول تشكيل اللجنة التي ستقوم بإعداد دستور سوري جديد، ستليها المحادثات الأممية الأخرى التي ستعقد بمشاركة مجموعة من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، غير أن موعد هذه المحادثات الأخيرة لم يحدد بعد.

المصدر: رويترز

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