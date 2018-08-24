 
مباشر

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في إندونيسيا إلى 555 شخصا

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في إندونيسيا إلى 555 شخصا
Reuters
زلزال في إندونيسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kowj

لقي 555 شخصا حتفهم وأصيب حوالي 1500 آخرين، جراء الزلازل الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية، في الأيام الماضية.

إقرأ المزيد
البحث عن جثث الضحايا تحت أنقاض مسجد منهارة جراء الزلزال في لومبوك حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في إندونيسيا تقترب من 400 قتيل

وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الزلازل، أن معظم الضحايا سقطوا بسبب انهيار منشآت، وأن عشرات الآلاف من المنازل والمساجد والمباني الأخرى تضررت أو دمرت، مشيرة إلى أن ما يقارب من 390 ألف شخص يقيمون في ملاجئ مؤقتة حاليا. 

وبهذا الصدد تشارك منظمات إنسانية في عمليات مساعدة المتضررين، وذكرت هذه المنظمات أن المهجرين يعانون من نقص في المواد الغذائية ومياه الشرب.

وكانت هذه الجزيرة السياحية المجاورة لجزيرة بالي في جنوب إندونيسيا، قد تعرضت لزلزالين عنيفين في 29 يوليو و 05 أغسطس، تلتهما هزات ارتدادية قوية، ثم زلزال بلغت شدته 6,9 درجة في 19 أغسطس.

المصدر: أ ف ب 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. طائرة تسقط بشكل مفاجئ وغريب ما أدى لانفجارها في روسيا