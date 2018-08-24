ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في إندونيسيا إلى 555 شخصا

لقي 555 شخصا حتفهم وأصيب حوالي 1500 آخرين، جراء الزلازل الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية، في الأيام الماضية.

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وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الزلازل، أن معظم الضحايا سقطوا بسبب انهيار منشآت، وأن عشرات الآلاف من المنازل والمساجد والمباني الأخرى تضررت أو دمرت، مشيرة إلى أن ما يقارب من 390 ألف شخص يقيمون في ملاجئ مؤقتة حاليا.

وبهذا الصدد تشارك منظمات إنسانية في عمليات مساعدة المتضررين، وذكرت هذه المنظمات أن المهجرين يعانون من نقص في المواد الغذائية ومياه الشرب.

وكانت هذه الجزيرة السياحية المجاورة لجزيرة بالي في جنوب إندونيسيا، قد تعرضت لزلزالين عنيفين في 29 يوليو و 05 أغسطس، تلتهما هزات ارتدادية قوية، ثم زلزال بلغت شدته 6,9 درجة في 19 أغسطس.

المصدر: أ ف ب