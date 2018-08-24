نتنياهو يحرّض الخطوط الجوية العالمية على وقف رحلاتها إلى إيران

حرض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ضد إيران مجددا، وأعرب عن تقديره لوقف الخطوط الجوية البريطانية والفرنسية رحلاتهما إلى طهران، داعيا الخطوط العالمية الأخرى للاقتداء بهما.

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وجاءت تصريحات نتنياهو التحريضية التي وصف فيها الاتفاق النووي الإيراني بالسيئ، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء أمس الخميس 23 أغسطس، مع نظيره الليتواني ساوليوس سكفيرنيليس، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اللتوانية فيلنيوس، حيث قال: "سمعنا اليوم، بأن ثلاث شركات طيران كبيرة وهي "بريتش أيروايز " و"KLM" و"أير فرانس" أوقفت رحلاتها إلى إيران اعتبارا من الشهر المقبل".

وأضاف:"هذا جيد. شركات كثيرة أخرى يجب أن تحذو حذوها، وشركات كثيرة ستقوم بذلك، لأنه لا يجوز أن تتلقى إيران جائزة على عدوانها ضد المنطقة ومحاولاتها زرع الإرهاب في كل أنحاء الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي مناطق كثيرة أخرى في العالم، مثلما فعلوه قبل عدة أسابيع".

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وتابع رئيس وزراء إسرائيل قائلا: "أود أن أشكرك يا دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية ليناس، على موقفكما الحازم في منتديات الاتحاد الأوروبي دعما للحقيقة ولإسرائيل وللعدالة. في الكثير من الأحيان لا تحظى إسرائيل بمعاملة لائقة من قبل الاتحاد الأوروبي وبروكسل، توجه ضدنا تشويهات كثيرة، ومن المنعش أننا نرى منك موقفا واضحا يتحلى بالحقيقة وبالشجاعة".

وخلص نتنياهو للقول موجها كلامه لنظيره الليتواني: "أقدر اتخاذك موقفا واعيا للغاية حول الاتفاقية النووية مع إيران. هذه كانت صفقة سيئة. أقدر موقف ليتوانيا الهام والواقعي والمستقل في هذه القضايا وفي قضايا أخرى".

ووصل نتنياهو ظهر يوم الخميس، إلى جمهورية لتوانيا (السوفيتية السابقة) للمشاركة في قمة دول البلطيق، التي تعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ويلتقي نتنياهو، خلال زيارته التي تستمر لثلاثة أيام بنظيريه الليتواني والإستوني، كما سيلتقي برئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكاياتا.

المصدر: وكالات