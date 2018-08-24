طهران تأسف لقرار "بريتش إيرويز" تعليق رحلاتها إلى إيران وتعول على خطوطها

أعرب السفير الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد عن أسفه لقرار الخطوط الجوية البريطانية وقف رحلاتها إلى طهران اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وكتب السفير الإيراني في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "الخطوط الجوية البريطانية أعلنت إيقاف رحلاتها إلى طهران في سبتمبر القادم وهذا القرار يبعث على الأسف نظرا لوجود طلبات من المسافرين على هذا الخط".

إقرأ المزيد

وتابع: "آمل بأن تتمكن الخطوط الجوية الإيرانية عبر 3 رحلات جوية مباشرة إلى لندن أسبوعيا من استثمار الفرصة المناسبة وتملأ الفراغ الحاصل".

وأمس الخميس، أعلنت "بريتش إيرويز" أنها ستوقف الرحلات من لندن إلى طهران باعتبارها "غير مجدية تجاريا".

ومن المتوقع تنفيذ آخر رحلة من لندن إلى طهران في 22 سبتمبر المقبل، ومن طهران إلى لندن يوم 23 منه.

المصدر: وكالات