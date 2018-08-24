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موسكو: نتعمد الغموض في مسألة ردنا على العقوبات الأمريكية

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موسكو: نتعمد الغموض في مسألة ردنا على العقوبات الأمريكية
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أرشيف
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الرد الروسي الموازي 100% على العقوبات الاقتصادية الأمريكية أمر غير ضروري.

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وردا على سؤال حول الرد الروسي المحتمل على العقوبات الجديدة، التي فرضتها واشنطن على موسكو بسبب "قضية سكريبال"، قال ريابكوف في حديثه لمجلة "الحياة الدولية": "التكرار 100% أمر غير ضروري تماما".

وأضاف: "لا يمكننا أن نتنافس مع الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي، إذ أن فئات وزنينا مختلفة. ونحافظ عمدا على الغموض في مسألة ردنا المقبل، لأنه إذا قلنا شيئا مسبقا فسيعني ذلك إضعاف موقفنا".

وأشار الدبلوماسي الروسي في الوقت ذاته إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه الرئيس بوتين، وسيحدث ذلك في وقته.

المصدر: إنترفاكس

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