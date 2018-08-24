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500 حالة تسمم في أمريكا بسلطة "ماكدونالدز"

أخبار العالم

500 حالة تسمم في أمريكا بسلطة
Sputnik Natalia Seliverstova
نيويورك، الولايات المتحدة، أرشيف
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أفاد المركز الأمريكي للإشراف على الأمراض والوقاية بتجاوز حصيلة المتسممين بسلطة في شبكة مطاعم ماكدونالدز في الولايات المتحدة الـ 500 شخص.

وكتبت وسائل الإعلام الأمريكية في منتصف يوليو الماضي عن تسجيل نحو 90 حالة لإصابة الناس بعدوى سيكلوسبوروز التي تسببت فيها سلطة في ماكدونالدز.

وتدل نتائج التحقيق على أن مثير العدوى، وهو الطفيلي  Cyclospora cayetanensis كان داخل سلطة Fresh Express المكونة من سلطة رومانية والجزر.

وبعد بدء تفشي العدوى سحبت إدارة شبكة ماكدونالدز السلطة المشبوهة من 3 آلاف من مطاعمها وغيرت الشركة التي تزودها بالخضروات.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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