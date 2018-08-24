سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي الجديد

سيصبح وزير الخزانة سكوت موريسون رئيسا جديدا للوزراء في أستراليا بعد أن فاز يوم الجمعة بمنافسة ثلاثية على زعامة حزب الأحرار الحاكم لم يشارك فيها رئيس الوزراء الحالي مالكولم ترنبول.

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وتنافس 3 أشخاص على زعامة الحزب، وهم وزير الداخلية السابق بيتر داتون، الذي خسر بفارق ضئيل أمام ترنبول يوم الثلاثاء الماضي باقتراع على زعامة الحزب، ووزير الخزانة سكوت موريسون، ووزيرة الخارجية جولي بيشوب.

وحزب الأحرار هو الحزب الأكبر في ائتلاف المحافظين الحاكم الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية الجديدة بحلول مايو 2019.

وقد تخسر الحكومة في تلك الانتخابات أغلبيتها في البرلمان التي لا تزيد عن مقعد واحد.

ويأتي الائتلاف الحاكم، المؤلف من حزب الأحرار والحزب الوطني، باستمرار خلف حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.

المصدر: رويترز