الحكم بحبس رئيسة كوريا الجنوبية السابقة 25 عاما

قضت محكمة استئناف في كوريا الجنوبية بسجن رئيسة البلاد السابقة، باك جون هاي، لمدة 25 عاما في قضية ناجمة عن فضيحة فساد أطاحت بها من السلطة عام 2017.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الجمعة، أن محكمة سيئول العليا وجدت أن باك مذنبة باتهامات من بينها الرشوة.

وكانت محكمة أدنى درجة قضت بسجن باك لمدة 24 عاما في أبريل الماضي، وألزمتها بدفع غرامة قيمتها نحو 17 مليون دولار، قائلة إنها تواطأت مع صديقتها، تشوي سون سيل، للحصول على عشرات المليارات من العملة الكورية "وون"، من شركات كبرى مثل "سامسونغ" و"لوتي" لدعم عائلة تشوي، وتمويل مؤسسات تملكها لا تهدف للربح.

Appeals court to rule on ex-leader Park in corruption trial https://t.co/uwC7uv2XV0 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 23 août 2018

المصدر: يونهاب