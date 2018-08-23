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لندن تشكر طهران على الإفراج عن المواطنة البريطانية

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لندن تشكر طهران على الإفراج عن المواطنة البريطانية
Reuters Handout
المواطنية البريطانية نازنين زاغري راتكليف
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رحب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بالإفراج عن المواطنة البريطانية نازنين زاغري راتكليف المدانة في إيران.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي له: "نود أن نشكر السلطات الإيرانية على ما تقوم به، وفي الوقت ذاته لا ننسى أنها لا ينبغي أن تكون في السجن أصلا. نازنين بريئة".

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ويأتي ذلك بعد أن أفرجت إيران عن نازنين زاغري راتكليف التي تحمل الجنسية المزدوجة البريطانية والإيرانية، لمدة 3 أيام.

وجدير بالذكر أن زاغري راتكليف تم اعتقالها في أبريل عام 2016، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة التجسس. وتسببت قضيتها بالتوترات الدبلوماسية بين لندن وطهران، حيث طالبت بريطانيا بإطلاق سراحها فورا .

المصدر: رويترز

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