// 26.06.2018 по тикету 15478
لندن تشكر طهران على الإفراج عن المواطنة البريطانية
Reuters Handout
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رحب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بالإفراج عن المواطنة البريطانية نازنين زاغري راتكليف المدانة في إيران.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي له: "نود أن نشكر السلطات الإيرانية على ما تقوم به، وفي الوقت ذاته لا ننسى أنها لا ينبغي أن تكون في السجن أصلا. نازنين بريئة".
ويأتي ذلك بعد أن أفرجت إيران عن نازنين زاغري راتكليف التي تحمل الجنسية المزدوجة البريطانية والإيرانية، لمدة 3 أيام.
وجدير بالذكر أن زاغري راتكليف تم اعتقالها في أبريل عام 2016، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة التجسس. وتسببت قضيتها بالتوترات الدبلوماسية بين لندن وطهران، حيث طالبت بريطانيا بإطلاق سراحها فورا .
المصدر: رويترز
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