في تصريح نادر.. وزير العدل الأمريكي يرد ببيان على انتقادات ترامب

رد وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، يوم الخميس، على الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس دونالد ترامب لأدائه في مقابلة تلفزيونية قال فيها إن سيشنز غير متحكم بإدارة الوزارة.

وفي رد نادر من سيشنز على ترامب أصدر وزير العدل بيانا دافع فيه عن نزاهة وزارته.

وأفاد سيشنز في البيان "توليت زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب.. لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجودا في منصب وزير العدل".

إقرأ المزيد

وكثف ترامب انتقاده لوزارة العدل في مقابلة أجراها يوم الأربعاء مع شبكة "فوكس نيوز" وبُثت يوم الخميس في حين يبذل البيت الأبيض جهودا مضنية للرد على إدانة مدير حملة ترامب السابق بول مانافورت بعدة اتهامات بالاحتيال وعلى صفقة قانونية أبرمها مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب.

وكرر ترامب سلسلة شكاوى من أداء الوزارة ومن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) وهاجمهما دون أن يقدم دليلا على أنهما عاملاه وأنصاره بشكل جائر.

وألقى باللوم على سيشنز فيما وصفه بأنه فساد في أكبر وكالة أمريكية لإنفاذ القانون، حيث قال ترامب "عينت وزيرا للعدل لم يتحكم أبدا بزمام الأمور في الوزارة".

ورغم ذلك، قال ترامب إنه لن يتدخل في شؤون الوزارة.

وفي السياق صرح السناتور الجمهوري لينزي غراهام، وهو مقرب من ترامب ومدافع أيضا عن سيشنز، أنه يعتقد أن ترامب سيعين وزيرا جديدا للعدل لكن عليه أن ينتظر لحين الانتهاء من انتخابات الكونغرس التي تجرى في نوفمبر.

وأوضح لينزي غراهام أن فكرة وجود وزير جديد للعدل خلال الولاية الأولى لإدارة الرئيس ترامب مرجحة جدا على ما أعتقد.

المصدر: رويترز