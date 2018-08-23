واشنطن تلوح بفرض عقوبات ضد أي دولة تشتري إس-400 الروسية

لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي دولة في العالم ستعقد صفقات مع روسيا لشراء منظوماتها للدفاع الجوي من طراز "إس-400".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "إننا نعارض الشراء المحتمل لمنظومات إس-400 من قبل شركائنا وحلفائنا في كل أنحاء العالم".

وتابع ناويرت، ردا على سؤال حول إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على أي دولة أخرى فضلا عن تركيا بسبب شراء المنظومات الروسية: "لقد أكدنا سابقا بوضوح ما هي التصرفات التي قد تثير تطبيق عقوباتنا ضد الدول أو الشركات في العالم".

وأوضحت ناويرت، تعليقا على الأنباء حول نية تركيا الإسراع في عملية حصولها على هذه الأسلحة من الجانب الروسي: "إن وجود منظومات إس-400 في الدول الحليفة لنا ضمن الناتو مثل تركيا تثير قلقا لدى الولايات المتحدة، لأن ذلك يتناقض مع سياساتنا".

وأكدت الولايات المتحدة مرارا في وقت سابق، بما في ذلك على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، عزمها على منع عقد الدول الحليفة لها صفقات حول شراء منظومات "إس-400" الروسية، مهددة بفرض عقوبات عليها.

وتعتبر تركيا، الدولة الثانية بعد الصين التي اتفقت مع روسيا على تزويدها بهذه المنظومات، وتعهدت السلطات التركية بأنها لن تتراجع عن تطبيق الصفقة بين البلدين على الرغم من الضغوط الأمريكية عليها.

المصدر: وكالات