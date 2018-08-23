استدعاء القائمة بالأعمال الأمريكية في جنوب إفريقيا بسبب تغريدة ترامب

قامت رئاسة جمهورية جنوب إفريقيا باستدعاء القائمة بالأعمال الأمريكية لديها جيسي لابين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أنه تم استدعاء القائمة بالأعمال للاحتجاج على ما جاء في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع "تويتر" حول إفريقيا الجنوبية مساء الأربعاء.

وكتب ترامب في تغريدته، تعليقا على سياسات جنوب إفريقيا في مجال الزراعة وملكية الأراضي، أنه طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو أن "يتابع عن كثب مصادرة الأراضي والمزارع في جنوب إفريقيا وقتل المزارعين على نطاق واسع".

واتهمت المتحدثة باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا ترامب بالتحريض على الانقسامات العرقية.

المصدر: رويترز