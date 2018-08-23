// 26.06.2018 по тикету 15478
قلق أممي من إجراءات بيرو والإكوادور بشأن دخول الفنزويليين
Reuters Guadalupe Pardo
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دعت وكالات الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين دول أمريكا اللاتينية يوم الخميس إلى تسهيل دخول الفنزويليين الفارين من الضائقة الاقتصادية والأزمة السياسية العميقة في بلادهم.
وأبدت الوكالات قلقها من متطلبات جديدة للدخول وإصدار تأشيرات السفر في الإكوادور وبيرو، في حين أشادت بالدول التي استضافت أكثر من 1.6 مليون فنزويلي نزحوا عن بلادهم منذ2015.
وقال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "يظل من المهم أن تراعي أي إجراءات جديدة السماح بالدخول الآمن وطلب اللجوء لمن يحتاجون المساعدة الدولية".
المصدر: رويترز
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