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واشنطن متمسكة بعلاقاتها مع كندا والسعودية

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واشنطن متمسكة بعلاقاتها مع كندا والسعودية
Globallookpress
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية تمسك واشنطن بعلاقاتها مع كل من السعودية وكندا، وذلك على خلفية التوترات الدبلوماسية المشتعلة بين البلدين.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد في اتصال هاتفي مع نظيرته الكندية كريتستيا فريلاند "تمسك الولايات المتحدة بشراكتها الوثيقة مع كندا والسعودية".

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ويأتي ذلك على خلفية أزمة دبلوماسية بين كندا والسعودية اللتين تعتبرهما واشنطن حليفين لها، وكانت كندا قد تسببت بها لانتقادها السعودية على اعتقال ناشطة حقوق الإنسان .

واعتبرت الرياض انتقادات كندا لها تدخلا في شؤونها الداخلية وطردت السفير الكندي لديها وسحبت سفيرها من أوتاوا، كما اتخذت عددا من الخطوات الأخرى ضد كندا. من جهته أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده ستواصل الحديث عن حقوق الإنسان والانتهاكات، أينما تحدث.

المصدر: رويترز

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