"بريتش إيرويز" و"إير فرانس" توقفان الرحلات إلى إيران

أعلنت شركتا الخطوط الجوية "بريتش إيرويز" البريطانية و"إير فرانس" الفرنسية وقف الرحلات الجوية إلى إيران في سبتمبر المقبل.

وأكدت الشركة البريطانية في بيان لها أنها ستوقف الرحلات من لندن إلى طهران باعتبارها "غير مجدية تجاريا".

ومن المتوقع تنفيذ آخر رحلة من لندن إلى طهران في 22 سبتمبر، ومن طهران إلى لندن يوم 23 سبتمبر المقبل.

من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" عن وقف الرحلات من وإلى طهران اعتبارا من 18 سبتمبر، مفسرة قرارها بـ "الجدوى التجارية المنخفضة" أيضا.

وكان عدد من شركات الخطوط الجوية الأوروبية، بما فيها "بريتش إيرويز" و"إير فرانس" و"لوفتهانزا" استأنفت رحلاتها من وإلى إيران في عام 2015، بعد توصل السداسية الدولية وإيران إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي، كان ينص على رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل خطواتها للحد من نشاطاتها في المجال النووي.

المصدر: وكالات