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الكرملين يؤكد اتخاذه إجراءات جوابية ردا على العقوبات الأمريكية

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الكرملين يؤكد اتخاذه إجراءات جوابية ردا على العقوبات الأمريكية
Sputnik
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أكدت موسكو أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتخذ إجراءات جوابية ردا على العقوبات الأمريكية تحفظ مصالح روسيا، وكشف أن مسؤولي الأمن القومي الروس والأمريكيون ناقشوا قضايا ذات اهتمام مشترك.

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وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف اليوم، ردا على سؤال: "بالطبع، سيتخذ الرئيس قرارات تتوافق مع مصالح بلادنا. لكن من السابق لأوانه الكشف عنها.

واعتبر بيسكوف، أن اللقاء الذي عقده مسؤول الأمن القومي الأمريكي ، جون بولتون مع نظيره الروسي، نيكولاي باتروشيف، في جنيف، هو فرصة لمناقشة جميع القضايا المعروفة جيدا مرة أخرى. والتعرف على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومدى استعداد زملائنا لإجراء حوار بنّاء حولها. فنحن نلاحظ عجزا في هذا الأمر.

وردا على سؤال حول توجه بولتون إلى كييف للاحتفال بيوم الاستقلال بعد المحادثات في جنيف مع نظيره الروسي؟ أكد بيسكوف أن الكرملين لا يعير اهتماما لزيارة بولتون إلى كييف على الفور بعد اجتماعه مع ممثل روسيا، وقال :"لا ، بالطبع.هذه ليست قضية على جدول أعمالنا.

المصدر: وكالات روسية


 

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