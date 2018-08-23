جنوب إفريقيا ترد على تغريدة ترامب حول مخالفات بحق مزارعين بيض

انتقدت حكومة جنوب إفريقيا تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المخالفات الجسيمة بحق المزارعين البيض في البلاد، مشددة على أنها تستند إلى معلومات خاطئة.

ورفضت حكومة الدولة الإفريقية، في تغريدة منشورة على حسابها الرسمي في "تويتر"، بشكل قاطع "ضيق الأفق الذي يسعى إلى إثارة الانقسامات في أمتنا وتذكيرنا بماضينا الاستعماري".

South Africa totally rejects this narrow perception which only seeks to divide our nation and reminds us of our colonial past. #landexpropriation@realDonaldTrump@PresidencyZA — South African Government (@GovernmentZA) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

كما أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، لينديوي سيسيولو، عن أسفها إزاء تغريد الرئيس الأمريكي حول المسألة المتعلقة بالأراضي في الجمهورية استنادا إلى معطيات مغلوطة، مضيفة أنها تعتزم بحث المسألة مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو عبر قنوات دبلوماسية، وفوضت مسؤولين في وزارتها بالتوجه إلى السفارة الأمريكية في بريتوريا بطلب تقديم التوضيحات اللازمة.

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من جانبها، ذكرت كوسيلا ديكو، المتحدثة باسم رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن ترامب حصل على معلومات خاطئة بشأن إصلاحات ملكية الأراضي التي تعتزم حكومة جنوب أفريقيا تنفيذها.

وكان ترامب قد ذكر في تغريدة نشرها أمس أنه طالب وزير خارجيته بالنظر في قضية الاستيلاء على الأراضي والمزارع ونزع الملكية وقتل الفلاحين على نطاق واسع في جنوب إفريقيا، متهما حكومة الدولة الإفريقية بمصادرة أراضي المزارعين البيض.

ويبدو أن هذه التغريدة جاءت ردا على تقرير بثته شبكة "فوكس نيوز" الأربعاء.

وأعلن الرئيس رامافوزا في الأول من أغسطس الجاري أن حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم يعتزم إدخال تعديل على الدستور يسمح بنزع ملكية أراض دون تقديم تعويضات، إذ أن البيض ما زالوا يملكون أغلب الأراضي في البلاد.

وتظهر إحصاءات اتحاد نقابات المزارعين أن 47 مزارعا قتلوا في عام 2017/2018 بجنوب إفريقيا.

المصدر: رويترز