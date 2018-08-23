بوروشينكو يعد بأن يصبح جيش بلاده الأقوى في أوروبا!

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن القوات العسكرية الأوكرانية ستكون الجيش الأقوى في أوروبا كلها.

ونقلت قناة "NewsOne" عن تصريح لبوروشينكو أثناء كلمة ألقاها في منتدى المحاربين القدامى في كييف أن روسيا لن تعرقل ضم أوكرانيا إلى المؤسسات الأوروأطلسية. وأشار إلى أن بلاده تقوم حاليا بالتغيير الكامل لمجال أمنها، بما فيها القوات المسلحة، وفق مقاييس حلف الناتو.

وأضاف بوروشينكو أن أهم رسالة حملها معه من قمة حلف الناتو، تنحصر في أن أبواب الناتو مفتوحة أمام أوكرانيا، "مهما كانت تصريحات روسيا".

وتابع أن الرسالة الموجهة لروسيا تنص على "أنها لن تتمكن من وقف التكامل الأورو أطلسي للدولة الأوكرانية".

وقال الرئيس الأوكراني: "لن أتوعد بأي شيء، لكن جيشنا سيكون الأقوى في أوروبا، لأن الأوكرانيين يعرفون بشكل ثابت من أجل أي شيء يناضلون اليوم".

المصدر: نوفوستي