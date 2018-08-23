ترامب قلق لقتل مزارعين بيض في جنوب إفريقيا والاستيلاء على أراضيهم

وسّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نطاق رقابته على العالم ومدّها إلى القارة السمراء، معلنا أنه طلب من وزير خارجيته مراقبة مصادرة الأراضي، وقتل المزارعين البيض في جنوب إفريقيا.

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وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في تويتر: "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو أن ينظر بعناية فائقة في مسألة الاستيلاء على الأراضي والمزارع في جنوب إفريقيا، فضلا عن نزع الملكية وقتل الفلاحين على نطاق واسع".

وتأتي مطالبة ترامب هذه عقب برنامج لقناة "فوكس نيوز" ذكرت فيه أن حكومة جنوب إفريقيا تستولي على الأراضي من المزارعين البيض.

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson@FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018

يذكر أن مصادرة الأراضي وأحيانا قتل المزارعين من الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا تجري على مدار عقود منذ سقوط نظام الفصل العنصري هناك عام 1994، وتم فضحها على نطاق واسع في العديد من الأفلام الوثائقية والأدبية.

وهذه الظاهرة هي واحدة من موضوعات رواية "Disgrace" التي كتبها جون كوتزي، والتي كان لها الفضل في فوز الكاتب بجائزة بوكر في عام 1999.

ووفقا للشرطة في جمهورية جنوب إفريقيا، تم في عام 2017 شنّ 638 هجوما على مزارع البيض، بزيادة 25% عن العام السابق له. ونتيجة لذلك، قُتل 74 مزارعاً في عام 2017، معظمهم من البيض. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 قتل 15 مزارعاً، من بينهم ثمانية مزارعين بيض.

المصدر: نوفوستي