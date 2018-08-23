مركز أبحاث أمريكي ينشر فيديو يظهر قيام مقاتلات "F-15" بإسقاط قنابل نووية

نشر مركز الأبحاث "Sandia National Laboratories" التابع لوزارة الطاقة الأمريكية صورا تظهر لحظة إسقاط قنبلة نووية من طراز "B61" من متن الطائرة المقاتلة "F-15 Strike Eagle".

ويظهر تسجيل واحد تم نشره على قناة المركز في موقع "يوتيوب" لحظة قيام الطائرة الحربية الأمريكية بإسقاط قنبلة نووية أثناء تحليقها على ارتفاع عال، بينما يظهر تسجيل آخر نفس الشيء، ولكن على ارتفاع 270 مترا.

وشدد المركز على أن القنبلة التي سقطت في نهاية المطاف بمساعدة مظلة، لا تحمل رأسا نوويا، مضيفا أن هذه التجارب جرت في ميدان تونوبا في ولاية نيفادا الأمريكية في الـ11 من يوليو عام 2017.

المصدر: نوفوستي