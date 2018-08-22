"تايمز أوف إسرائيل": ليبرمان التقى بوزير الخارجية القطري سرا في قبرص

قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار قبرص سرا في يونيو والتقى بوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بحسب تقرير إسرائيلي صدر الأربعاء.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في خبر نشرته يوم الأربعاء على موقعها نقلا عن موقع "والا" الإسرائيلي، بأن الطائرة التي استخدمها وزير الخارجية القطري خلال جولته الدبلوماسية الدولية في أوروبا والولايات المتحدة قامت برحلة سرية من إيطاليا إلى قبرص في 25 يونيو، بينما كان ليبرمان في الجزيرة حيث عقد محادثات مع نظيريه اليوناني والقبرصي ومع رئيس قبرص.

פרסום ראשון: הפגישה החשאית של ליברמן ושר החוץ הקטארי בקפריסין https://t.co/jjPfX0fzEf — וואלה! חדשות (@WallaNews) 22 августа 2018 г.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه وفي اليوم التالي، غادرت الطائرة التابعة لشركة طيران أميري الخاصة مطار لارنكا وتوجهت إلى الولايات المتحدة عبر إيرلندا، بحسب التقرير.

وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه وفي وقت سابق من شهر أغسطس قالت القناة العاشرة إن ليبرمان التقى سرا مع مبعوث قطر إلى غزة محمد العمادي في قبرص لتباحث الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني وعودة المدنيين الإسرائيليين وجثامين الجنود الذين تحتجزهم حماس.

إلى ذلك، أشار التقرير الإسرائيلي إلى أنه قد تم الحفاظ على سرية اللقاء لأن تل أبيب رفضت علنا الوساطة القطرية بين القدس وحماس، مفضلة الوساطة المصرية، وقد انضمت مصر إلى إسرائيل بفرض حصار على القطاع الذي تحكمه حماس منذ عام 2014.

جدير بالذكر أنه لا يوجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وقطر، ولكن تل أبيب لمحت في السنوات الأخيرة إلى وجود محادثات رفيعة المستوى مع دول عربية معتدلة.

وفي الصدد قال موقع "والا" إنه وعلى الرغم من أن قطر تعتبر دولة معادية لإسرائيل وتدعم حماس، إلا أنها تلعب دورا في إعادة تأهيل غزة، وحاولت التوسط في قضية الأسرى وهي الآن جزء من مبادرة تروج لها مصر ومبعوث الأمم المتحدة.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"