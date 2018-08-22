رويترز: بومبيو يعين خليل زادة مبعوثه الخاص إلى أفغانستان

من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قريبا عن تعيينه سفير واشنطن السابق لدى كابول وبغداد، زلماي خليل زادة مبعوثه الخاص لأفغانستان، حسبما أفادت "رويترز".

وأشار مصدران مطلعان في وزارة الخارجية الأمريكية للوكالة إلى أن تعيين خليل زادة هو مؤشر على جدية واشنطن بوضع حد لحرب طويلة الأمد في أفغانستان.

ووفقا للمصادر الدبلوماسية الأمريكية، فإن اختيار خليل زاده ذي الأصول الأفغانية والسياسي الجمهوري المخضرم جاء بعد لقاء بين دبلوماسيين أمريكيين ومسؤولين في طالبان من أجل فتح حوار لتسوية النزاع في أفغانستان.

المصدر: "رويترز"