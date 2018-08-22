بالصور.. الشرطة البريطانية تعثر على مصنع غير مرخص للأسلحة المتطورة

قال محققون يوم الأربعاء إنهم عثروا على مصنع غير مرخص للأسلحة المتطورة في بلدة "هيلشام" بـ"ساسكس"، جنوب بريطانيا.

وأضاف المحققون أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق.

وأفادت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بأن المصنع كان يحتوي على ماكينات ومعدات يشتبه في استخدامها لتصنيع أسلحة وذخيرة.

NCA investigators have discovered what they believe to be a sophisticated gun factory on an industrial estate in East Sussex. Three men have been arrested while two handguns and a quantity of ammunition were also recovered.

Read the full story: https://t.co/cTjHGYc6cYpic.twitter.com/6dNj9fajIP — NationalCrimeAgency (@NCA_UK) 22 августа 2018 г.

وأضافت الوكالة المتخصصة في محاربة الجريمة الخطيرة والمنظمة على موقعها الإلكتروني "اكتشف محققو الوكالة ما يعتقدون أنه مصنع للأسلحة المتطورة في منطقة صناعية بشرق ساسكس".

وجرت الاعتقالات يوم السبت بعد أن سمع الضباط أصواتا بدت وكأنها إطلاق رصاص من داخل المصنع في بلدة هيلشام.

كما تم العثور أيضا على مسدسين وذخيرة وأسلحة في مراحل إنتاج مختلفة.

وصرح روب هيكينبوتوم مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن التحقيق مستمر، مشيرا إلى أنه يعتقد أن العملية عطلت مجموعة كانت ضالعة على ما يبدو في تصنيع أسلحة لأغراض إجرامية.

Live statement from Rob Hickinbottom, head of the National Firearms Threat Centre at the NCA https://t.co/7xpvYpgGBu — NationalCrimeAgency (@NCA_UK) 22 августа 2018 г.

المصدر: رويترز