الشرطة الإيطالية تبحث عن سائحين تعريا بنافورة في روما

تبحث الشرطة الإيطالية عن سائحين اثنين يتحدثان اللغة الإنجليزية بعد أن تجردا من ملابسهما وتعرى أحدهما نهائيا وسط نافورة أثرية في روما.

ووصف نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني، السائحين بأنهما "مخبولان"، وأضاف أن "إيطاليا ليست حمام منزلهما".

Saprò io come “educare” questi idioti se verranno presi, l’Italia non è il bagno di casa loro!https://t.co/ffwHJ9Nkjq — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 21 августа 2018 г.

وذكرت الشرطة في العاصمة روما أنه إذا تم القبض عليهما فسوف يواجهان غرامة مالية قدرها 460 دولارا على الأقل.

وصُوّر الرجلان وهما يرقصان في نافورة "بيازا فينيسيا" في العاصمة روما، وقد أنزل أحدهما ملابسه الداخلية.

وأذكت هذه الصور نار الغضب لدى الناس حيث وصف سلوكهما بأنه "جهل".

المصدر: وسائل إعلام إيطالية