الصين والإمارات والعراق تتصدر قائمة مستوردي السلع الإيرانية

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن صادرات السلع غير النفطية الإيرانية سجلت خلال الفترة الممتدة بين 21 مارس وحتى 22 يوليو 2018 نموا بـ14.7% على أساس سنوي، بواقع 15.45 مليار دولار.

وأوضحت بيانات رسمية تابعتها وكالة "فارس" أن الصين والإمارات والعراق وأفغانستان وكوريا الجنوبية بالترتيب، تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية خلال هذه الفترة.

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واستحوذت الصين على 19.7% من إجمالي صادرات إيران السلعية بالأشهر الأربعة المذكورة، حيث بلغت 3.046 مليار دولار، وجاءت الإمارات ثانيا بنسبة 18.2 بالمئة، وبواقع 2.808 مليار دولار.

وحل العراق ثالثا بنسبة 16.3 بالمئة، بـ2.522 مليار دولار، ورابعا أفغانستان بنسبة 7.2 بالمئة، فيما حلت كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة بنسبة 5.3 بالمئة.

وكانت عائدات صادرات السلع غير النفطية الإيرانية قد سجلت 13.471 مليار دولار في الفترة المناظرة 2017.

من جهتها، أعلنت فرشتة دستباك رئيسة المركز الوطني الإيراني للسجاد، أن السوق الأمريكية تتصدر قائمة مستوردي السجاد اليدوي الإيراني رغم الحظر الأمريكي المفروض.

وأوضحت دستباك في مؤتمر صحفي الاثنين أنه وبحسب مصلحة الجمارك الإيرانية، فقد سجلت صادرات السجاد اليدوي الإيراني للسوق الأمريكية خلال الفترة من 21 مارس حتى 22 يوليو 2018، واقع 792 طنا بقيمة 38 مليون دولار صعودا عن 292.5 طن و21 مليون دولار المسجلة في الفترة ذاتها عام 2017.

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وبيّنت "دستباك" أن السوق الأمريكية تستحوذ على 27.9 بالمئة ما يعادل 126 مليون دولار من إجمالي صادرات السجاد الإيراني، تليها ألمانيا بنسبة 13.6 بالمئة، ولبنان 7.1 بالمئة.

إلى ذلك، أفادت وكالة "فارس" بأن عملیات شحن وتفریغ السلع في ميناء جابهار، جنوب شرق إيران، شهدت نموا بنسبة 103% منذ بداية العام الإيراني الذي بدأ في 21 مارس 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال بهروز آقائي المدير العام لدائرة شؤون الموانئ والملاحة في محافظة سيستان وبلوشستان إن نشاطات شحن وتفريغ الحاويات والسلع النفطية وغيرها في ميناء جابهار قد شهدت نموا زاد على 40 بالمئة، والسلع غير النفطية قد شهدت ارتفاعا أيضا بنسبة 59 بالمئة منذ شهر مارس حتى شهر أغسطس 2018.

المصدر: وكالة "فارس" الإيرانية